Трамп заявил, что 10 заложников, удерживаемых в Газе, вскоре будут освобождены
время публикации: 19 июля 2025 г., 02:27 | последнее обновление: 19 июля 2025 г., 05:36
Президент США Дональд Трамп во время ужина с законодателями в Белом доме заявил, что десять заложников, удерживаемых террористами в Газе, вскоре будут освобождены.
"Мы получили обратно большую часть заложников. Скоро к нам вернутся еще десять. И мы надеемся быстро покончить с этим", – сказал Трамп, говоря о ситуации с заложниками в Газе.
При этом Трамп дал высокую оценку работе своего спецпредставителя по Ближнему Востоку Стива Виткоффа.
Отметим, что это не первое оптимистичное заявление Трампа по поводу ситуации в Газе после его встречи 16 июля с премьер-министром Катара Мухаммадом бин Абдулрахманом бин Джассимом Аль Тани.
На чем основан оптимизм Трампа, пока непонятно.