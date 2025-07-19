Трамп заявил, что 10 заложников, удерживаемых в Газе, вскоре будут освобождены

Президент США Дональд Трамп во время ужина с законодателями в Белом доме заявил, что десять заложников, удерживаемых террористами в Газе, вскоре будут освобождены.

"Мы получили обратно большую часть заложников. Скоро к нам вернутся еще десять. И мы надеемся быстро покончить с этим", – сказал Трамп, говоря о ситуации с заложниками в Газе.

При этом Трамп дал высокую оценку работе своего спецпредставителя по Ближнему Востоку Стива Виткоффа.

Отметим, что это не первое оптимистичное заявление Трампа по поводу ситуации в Газе после его встречи 16 июля с премьер-министром Катара Мухаммадом бин Абдулрахманом бин Джассимом Аль Тани.

На чем основан оптимизм Трампа, пока непонятно.