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Мир

Трамп заявил, что 10 заложников, удерживаемых в Газе, вскоре будут освобождены

Газа
Заложники
Дональд Трамп
ХАМАС
время публикации: 19 июля 2025 г., 02:27 | последнее обновление: 19 июля 2025 г., 05:36
Трамп заявил, что 10 заложников, удерживаемых в Газе, вскоре будут освобождены
AP Photo/Alex Brandon

Президент США Дональд Трамп во время ужина с законодателями в Белом доме заявил, что десять заложников, удерживаемых террористами в Газе, вскоре будут освобождены.

"Мы получили обратно большую часть заложников. Скоро к нам вернутся еще десять. И мы надеемся быстро покончить с этим", – сказал Трамп, говоря о ситуации с заложниками в Газе.

При этом Трамп дал высокую оценку работе своего спецпредставителя по Ближнему Востоку Стива Виткоффа.

Отметим, что это не первое оптимистичное заявление Трампа по поводу ситуации в Газе после его встречи 16 июля с премьер-министром Катара Мухаммадом бин Абдулрахманом бин Джассимом Аль Тани.

На чем основан оптимизм Трампа, пока непонятно.

Мир
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