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В ЦАР на золотом руднике, который контролирует ЧВК "Вагнер", убиты более 10 местных жителей

Африка
время публикации: 19 июля 2025 г., 17:23 | последнее обновление: 19 июля 2025 г., 17:30
В ЦАР на золотом руднике, который контролирует ЧВК "Вагнер", убиты более 10 местных жителей
AP Photo/Alexander Zemlianichenko

В Центральноафриканской республике (ЦАР) на золотом руднике, подконтрольном наемникам из ЧВК "Вагнер", в результате стрельбы погибли по меньшей мере 11 местных жителей, сообщает "Медуза" со ссылкой Associated Press.

О стрельбе журналистам рассказали местные жители и сотрудники гуманитарных организаций. По их словам, стрельба произошла вечером 16 июля на руднике в городе Ндассим, расположенном примерно в 450 километрах к востоку от Банги – столицы страны.

Местный житель Серж Пунематчи, сын которого был среди погибших, сообщил, что молодых людей из окрестных деревень убили, когда они пришли на рудник в поисках остатков золота и гравия. Сотрудники гуманитарных организаций рассказали агентству, что большую часть убитых застрелили.

Возраст, имена и точное число погибших, не называется.

Мир
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