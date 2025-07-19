В ЦАР на золотом руднике, который контролирует ЧВК "Вагнер", убиты более 10 местных жителей

В Центральноафриканской республике (ЦАР) на золотом руднике, подконтрольном наемникам из ЧВК "Вагнер", в результате стрельбы погибли по меньшей мере 11 местных жителей, сообщает "Медуза" со ссылкой Associated Press.

О стрельбе журналистам рассказали местные жители и сотрудники гуманитарных организаций. По их словам, стрельба произошла вечером 16 июля на руднике в городе Ндассим, расположенном примерно в 450 километрах к востоку от Банги – столицы страны.

Местный житель Серж Пунематчи, сын которого был среди погибших, сообщил, что молодых людей из окрестных деревень убили, когда они пришли на рудник в поисках остатков золота и гравия. Сотрудники гуманитарных организаций рассказали агентству, что большую часть убитых застрелили.

Возраст, имена и точное число погибших, не называется.