Иран и Азербайджан проводят совместные учения в Карабахе

Силы специального назначения Ирана и Азербайджана начали совместные учения "Арас-2025", которые продлятся до 21 мая. Местом их проведения стал Карабах, перешедший под контроль Азербайджана в 2020 году в результате войны с Арменией.

Как сообщает агентство IRNA, с иранской стороны к учениям привлечены подразделения Корпуса стражей Исламской революции. "Это важный шаг в укреплении безопасности приграничной зоны и в противостоянии потенциальным угрозам", – заявил представитель КСИР бригадный генерал Уали Мадани.

В апреле президент Ирана Масуд Пезешкиан посетил Баку и провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. "Иран приложит все усилия, чтобы отношения между нашими странами достигли стратегического уровня во всех областях", – заявил он.

Азербайджан – близкий партнер Израиля. Тесные связи двух государств вызывали недовольство Тегерана. Однако сейчас в Израиле обеспокоены налаживанием отношений между Баку и Тегераном.