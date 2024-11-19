США ввели санкции против крупнейшей поселенческой организации "Амана"

В понедельник, 18 ноября, США ввели санкции против крупнейшей израильской поселенческой организации "Амана", ее дочерней организации "Биньяней Бар Амана", а также трех частных лиц.

В пресс-релизе, опубликованном на сайте министерства финансов США, об организации "Амана" говорится, что она является "ключевой частью израильского экстремистского поселенческого движения, поддерживающей связь с лицами, на которые ранее правительством США и его партнерами были наложены санкции за акты насилия на Западном берегу".

По информации The Times of Israel, администрация Байдена в течение нескольких месяцев рассматривала возможность введения санкций в отношении поселенческой организации.

В общей сложности под санкции США подпали 17 физических лиц и 16 организаций.