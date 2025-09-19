x
19 сентября 2025
|
последняя новость: 10:13
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
19 сентября 2025
|
19 сентября 2025
|
последняя новость: 10:13
19 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Генштаб ВСУ: перехвачены 71 из 86 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты четыре беспилотника

Война в Украине
Война в России
Беспилотники
время публикации: 19 сентября 2025 г., 09:38 | последнее обновление: 19 сентября 2025 г., 09:44
Генштаб ВСУ: перехвачены 71 из 86 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты четыре беспилотника
Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 19 сентября 2025 года российские военные выпустили по Украине 86 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 71 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 15 ударных БПЛА в шести локациях и падения фрагментов в двух локациях. Причинен ущерб.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что в ночь на 19 сентября над Крымом были перехвачены четыре украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 19 сентября 2025

Генштаб ВСУ: данные о потерях армии РФ на 1304-й день войны