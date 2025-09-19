Генштаб ВСУ: перехвачены 71 из 86 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты четыре беспилотника

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 19 сентября 2025 года российские военные выпустили по Украине 86 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 71 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 15 ударных БПЛА в шести локациях и падения фрагментов в двух локациях. Причинен ущерб.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что в ночь на 19 сентября над Крымом были перехвачены четыре украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Сведения о причиненном ущербе уточняются.