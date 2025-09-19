Антисемитское объявление на магазине в Германии: "Солидарность с Газой"

Во Фленсбурге, земля Шлезвиг-Гольштейн (север Германии, около границы с Данией) владелец магазина разместил на витрине объявление "JUDEN haben hier Hausverbot!!!! … kann euch nur nicht ausstehen" (ЕВРЕЯМ сюда вход запрещён!!!! … Я вас просто терпеть не могу).

Вечером 17 сентября это объявление было снято полицией. По заявлениям граждан было возбуждено уголовное дело по статье "разжигание ненависти", сообщают немецкие СМИ.

Владелец магазина Ханс Вельтен Райш признался, что повесил объявление сам. По его словам, это было его "жестом солидарности с Газой".

Власти земли Шлезвиг-Гольштейн назвали произошедшее "ударом по человеческому достоинству и демократическим ценностям".

На этой неделе канцлер Германии Фридрих Мерц, выступая на открытии после реставрации синагоги на Рейхенбахштрассе в Мюнхене, с трудом сдерживал слезы, напомнив о преступлениях нацистского режима против евреев. Он заявил, что испытывает глубокий стыд в связи с вспышкой антисемитизма в современной Германии: "Я стыжусь как канцлер, как ребенок послевоенного поколения, как человек, для которого слова "больше никогда" стали миссией, долгом, обязательством". По его словам, германское общество слишком долго закрывало глаза на прибытие множества иммигрантов из стран, где антисемитизм является государственной доктриной, где ненависти к Израилю учат с детства. "Я надеюсь, что еврейская жизнь в Германии сможет процветать без необходимости полицейской защиты. От имени федерального правительства я объявляю войну всем видам антисемитизма – как старого, так и нового", – сказал канцлер.