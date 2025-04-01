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Мир

Тактический внедорожник "Беэри" (Flyer 72-LD) замечен у спецназа ВСУ

Транспорт
Украина
Вооружения
Война в Украине
время публикации: 01 апреля 2025 г., 17:38 | последнее обновление: 01 апреля 2025 г., 17:53
Тактический внедорожник "Беэри" (Flyer 72-LD) замечен в использовании спецназа ВСУ
Кадр из видео, опубликованного ВСУ

Украинская армия опубликовала в социальных сетях видео о деятельности войск специального назначения, и на этом видео можно заметить тактический внедорожник Flyer 72-LD, или, как его называют в ЦАХАЛе, "Беэри". Как отмечает профильное издание IsraelDefense, это из ряда вон выходящее событие, поскольку за пределами США распространение таких машин крайне ограничено.

В 2013 году Командование специальных операций армии США (SOCOM) выбрало эти машины с целью замены парка устаревших "Хаммеров". Министерство обороны Израиля приобрело для ЦАХАЛа несколько десятков легких тактических автомобилей Flyer 72 лишь в 2023 году, в Армии обороны Израиля эти машины назвали "Беэри" – по имени одного из кибуцев в окрестностях сектора Газы, переживших резню 7 октября.

Flyer 72 производится компанией Flyer Defence, дочерней компанией General Dynamics. Flyer Defence была создана бывшим израильским предпринимателем, ветераном израильского спецназа, генерал-майором резерва Одедом Нехуштаном, а руководит производством его брат Амит Нехуштан.

Flyer 72 отличается высокой мобильностью в сложных условиях местности и может быть адаптирован для различных миссий. Помимо США и Израиля, эти автомобили закуплены армиями Италии, Сингапура, Великобритании и ОАЭ. Но до сих пор не было известно о том, что такие автомобили поступили и на вооружение ВСУ, хотя Украина получила обширную военную помощь с Запада, в том числе множество типов транспортных средств. Ни США, ни Израиль о поставках этих внедорожников Украине не сообщали.

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