Франция депортирует палестинскую студентку и приостанавливает прием беженцев из Газы

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро объявил о депортации Нур Аталлы, студентки из сектора Газы, за антисемитские публикации в соцсетях. "Ей нет места во Франции", – заявил Барро, но не уточнил, будет ли она возвращена в Газу. Аттала училась в институте политических исследований Sciences Po в Лилле и против нее возбуждено уголовное дело по обвинению в оправдании терроризма.

Публикации и перепосты палестинской студентки вызвали во Франции громкий скандал. Министр внутренних дел назвал эти публикации "пропагандой ХАМАСа". Барро уточнил, что при выдаче визы проверки не выявили ничего подозрительного.

Франция объявила, что приостанавливает прием беженцев из Газы.

По данным CNN, с октября 2023 года Франция вывезла из сектора сотни человек, включая журналистов. После этого инцидента дальнейшие эвакуации оказались под вопросом.