Минздрав США лишил Гарвард грантов на 60 миллионов долларов за антисемитизм

Министерство здравоохранения США лишило Гарвардский университет нескольких грантов на общую сумму в 60 миллионов долларов. Причиной этого названо попустительство антисемитизму и расовой дискриминации.

"Поскольку Гарвардский университет продолжает игнорировать антисемитские издевательства и расовую дискриминацию, министерство отзывает несколько многолетних грантов на сумму 60 миллионов долларов на все время их действия", – говорится в заявлении ведомства.

В общей сложности администрация США лишила Гарвард федерального финансирования на сумму около трех миллиардов долларов. Это стало результатом отказа университета выполнить требования администрации, в том числе – начать эффективную борьбу с процветающим в кампусе антисемитизмом.

"Университет не откажется от своей независимости и от своих конституционных прав. Хотя некоторые из требований, изложенных правительством, направлены на борьбу с антисемитизмом, большинство представляет собой прямое государственное регулирование "интеллектуальных условий" в Гарварде", – сообщил в апреле президент университета президент Алан Гарбер.

После нападения ХАМАСа на Израиль и начала военных действий в секторе Газы во многих американских университетах прошли массовые антиизраильские демонстрации, Имели место нападения на еврейских студентов. Президент Трамп после прихода к власти пригрозил лишить федерального финансирования и налоговых льгот университеты, которые не начнут борьбу с антисемитизмом.