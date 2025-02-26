Виткофф сообщил, что "может присоединиться" к переговорам по Газе 2 марта

Специальный посланник президента США на Ближнем Востоке Стив Виткофф, выступая на собрании Американского еврейского комитета в Вашингтоне, сообщил, что в воскресенье, 2 марта, "может присоединиться" к переговорам по второму этапу прекращения огня в Газе.

По его словам, Израиль вскоре направит делегацию в Доху или Каир для продвижения второй фазы соглашения о заложниках.

Ранее президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов о том, отложил ли Виткофф свой визит в Израиль, сказал: "Нет. Насколько мне известно, нет, у Стива и Ближнего Востока пока все отлично".

Напомним, ожидалось, что Стив Виткофф вылетит в Израиль вечером в среду, 26 февраля, но 25 февраля стало известно, что он отложил поездку.