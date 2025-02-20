В Москве частично сгорел Институт вычислительной техники
время публикации: 20 февраля 2025 г., 05:30 | последнее обновление: 20 февраля 2025 г., 05:40
Вечером 19 февраля в Москве, на Варшавском шоссе (дом 125, корпус 3), в здании филиала Института точной механики и вычислительной техники им. С.А. Лебедева, возник сильный пожар на площади около 1500 кв.м.
Из горящего здания самостоятельно эвакуировались примерно 30 человек. В тушении были задействованы авиация и пожарный поезд. Сообщалось о нехватке воды в гидрантах.
По данным МЧС РФ, на горящее здание авиация сбросила более 400 тонн воды (65 сбросов).
Пожар локализован, но операция по его тушению продолжается. В ней задействованы сотни сотрудников пожарной службы и 50 единиц техники.
Судя по имеющимся данным, зданию института причинен значительный ущерб. На площади примерно 1000 кв.м обрушились кровля и стены.
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