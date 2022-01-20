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NEWSru.co.il :: В мире20 января 2022 г., 11:27

Новые аресты в Великобритании по делу о захвате техасской синагоги

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Новые аресты в Великобритании по делу о захвате техасской синагоги

Британская полиция арестовала двух мужчин по подозрению в причастности к захвату заложников в техасской синагоге, совершенному несколько дней назад британцем Маликом Фейсалом Акрамом. В ходе операции по освобождению Акрам был убит.

Как сообщает агентство France Press, аресты были произведены утром 20 января в Бирмингеме и Манчестере сотрудниками подразделения по борьбе с террором. Напомним, что первые аресты в Великобритании были проведены несколько дней назад. Тогда сообщалось, что оба задержанных младше 20 лет.

Акрам, житель города Блэкберн, въехал в США как турист. Как стало известно, его имени не было в базе данных людей, подозреваемых в террористической деятельности, и он беспрепятственно прошел пограничный контроль в ньбю-йоркском аэропорту имени Кеннеди.


В 2020 году он попал в поле зрения британских спецслужб и был допрошен сотрудниками MI5 как потенциальная террористическая угроза. Однако следователи пришли к выводу, что угрозы он не представляет.

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