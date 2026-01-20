x
20 января 2026
20 января 2026
Мир

NORAD объявило об отправке своих самолетов на базу в Гренландии

время публикации: 20 января 2026 г., 06:30 | последнее обновление: 20 января 2026 г., 06:30
NORAD объявило об отправке своих самолетов на базу в Гренландии
U.S. Department of Defense via AP

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило, что направляет самолеты на базу военно-космических сил США на северо-западе Гренландии.

Самолеты скоро прибудут на базу Питуффик для проведения "различных, давно запланированных мероприятий NORAD", отмечается в сообщении.

NORAD подчеркивает: "Эта деятельность была скоординирована с Королевством Дания, и все поддерживающие силы действуют с необходимыми дипломатическими разрешениями. Правительство Гренландии также проинформировано о планируемых мероприятиях".

NORAD регулярно проводит операции в интересах обороны Северной Америки.

