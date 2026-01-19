Трамп объяснил свои претензии на Гренландию тем, что ему не дали Нобелевскую премию

Президент США Дональд Трамп направил премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стёре письмо, в котором он пытается обосновать претензии на Гренландию. Американский политик связывает это с отказом Нобелевского комитета присудить ему Премию мира. Письмо было передано и некоторым европейским посольствам в США.

"Дорогой Йонас! Поскольку Норвегия решила не присуждать мне Нобелевскую премию мира, несмотря на то, что я остановил более восьми войн, я более не считаю необходимым думать исключительно о мире. Я буду думать о благе и интересах Америки", – сообщает Трамп.

Он утверждает: Дания неспособна защитить Гренландию от России и Китая. "Почему вообще у нее есть "право собственности"? Нет никаких документов – только то, что сотни лет назад здесь к берегу причалил корабль. Так и наши корабли там причаливали", – добавляет он.

Президент утверждает, что за все время существования блока NATO сделал для него больше, что кто-либо еще. "Пришло время и NATO сделать что-то для США. Мир не будет в безопасности, пока США не получат полный контроль над Гренландией", – заключает президент.

Отметим, что правительство Норвегии не вмешивается в решения Нобелевского комитета. Вручение лауреатом премии мира Марией Кориной Мачадо Нобелевской медали Трампу вызвало широкую критику. Фонд Нобеля выступил со специальным заявлением, подчеркнув, что медаль может поменять владельца, но премия неотчуждаема и передать ее нельзя.