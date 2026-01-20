Ночью армия РФ нанесла удар по Киеву

В ночь на 20 января армия РФ нанесла по Киеву комбинированный удар беспилотниками и ракетами. По данным мэра Киева Виталия Кличко, на левом берегу Днепра зафиксированы перебои с электроснабжением и подачей воды.

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко заявил о повреждении нежилого объекта, а также о последствиях попаданий/падения обломков: повреждена складская зона, загорелись несколько автомобилей.

Коммунальные службы и экстренные службы устраняют последствия атаки. В отдельных районах инфраструктура переводилась на резервное питание.

Сведения о пострадавших уточняются.