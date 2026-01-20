Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1427-й день войны

Минобороны РФ 20 января 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

Сегодняшний отчет начинается с заявления: "Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военной промышленности Украины, объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов и цехам производства беспилотных летательных аппаратов дальнего действия. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены".

Ранее генштаб ВСУ сообщал, что ночью 20 января 2026 года российские военные выпустили по Украине 34 ракеты (один "Циркон", 18 баллистических ракет "Искандер-М" и зенитных ракет С-300, 15 крылатых ракет Х-101) и 339 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 27 ракет и 315 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 5 ракет и 24 ударных БПЛА в 12 локациях. Причинен значительный ущерб, прежде всего в Киеве и Киевской области.

Далее в отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Храповщина, Новая Сечь, Белополье и Хотень Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Старица, Захаровка, Охримовка и Волчанские Хутора Харьковской области. Противник потерял более 185 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 17 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня "Vampire" чешского производства и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы, семь складов боеприпасов и материальных средств. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям шести механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Красный Лиман, Дробышево, Крестище, Щурово Донецкой Народной Республики, Ковшаровка, Чернещина, Березовка, Грушевка и Глушковка Харьковской области. Потери противника составили до 200 военнослужащих, два танка, 28 автомобилей и 155-мм самоходная артиллерийская установка "Paladin" производства США. Уничтожены шесть складов боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Кривая Лука, Куртовка, Степановка, Никифоровка, Резниковка и Константиновка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли свыше 145 военнослужащих, 12 автомобилей, бронетранспортер "Stryker", два бронеавтомобиля HMMWV и 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Paladin" производства США. Уничтожены американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-50, три станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям шести механизированных, егерской, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Белицкое, Доброполье, Сухецкое, Гришино, Самарское Донецкой Народной Республики и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 425 военнослужащих, танк "Leopard" производства ФРГ, пять боевых бронированных машин и два пикапа. Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Любицкое, Терсянка, Зеленая Диброва, Чаривное, Зарница Запорожской области, Скотоватое и Великомихайловка Днепропетровской области. Противник потерял свыше 230 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад материальных средств. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Новояковлевка и Магдалиновка Запорожской области. Уничтожены до 55 украинских военнослужащих, три автомобиля и две станции радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение командным пунктам и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 158 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 254 беспилотных летательных аппарата самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 110154 беспилотных летательных аппарата, 646 зенитных ракетных комплексов, 27224 танка и другие боевые бронированные машины, 1644 боевые машины реактивных систем залпового огня, 32701 орудие полевой артиллерии и миномет, 52351 единица специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми более 163600 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 177 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 14000 мирных жителей Украины (в их числе свыше 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).