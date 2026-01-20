ВСУ: ночью перехвачены 27 из 34 ракет, 315 из 339 БПЛА. МО РФ: сбиты 32 беспилотника

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 20 января 2026 года российские военные выпустили по Украине 34 ракеты (один "Циркон", 18 баллистических ракет "Искандер-М" и зенитных ракет С-300, 15 крылатых ракет Х-101) и 339 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 27 ракет и 315 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 5 ракет и 24 ударных БПЛА в 12 локациях. Причинен значительный ущерб, прежде всего в Киеве и Киевской области.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 20 января на территории Российской Федерации были перехвачены 32 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над Крымом, над территорией Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Волгоградской, Астраханской, Самарской, Смоленской областей. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.