Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Макрон отказался войти в "Совет мира" – Трамп пообещал 200% пошлины на французское вино

время публикации: 20 января 2026 г., 10:20 | последнее обновление: 20 января 2026 г., 10:27
Suzanne Plunkett/Pool Photo via AP

Президент США Дональд Трамп в свойственной ему манере отреагировал на вежливый отказ президента Франции Эммануэля Макрона присоединиться к "Совету мира": он заявил, что Макрон в любом случае ненадолго останется во власти, и "все равно его никто не хочет".

В своем выступлении перед журналистами Дональд Трамп добавил также, что дополнительный финансовый компонент поможет Макрону принять "верное решение": "Вот введем 200% пошлины на французское вино – и он присоединится к нам", – заявил Трамп, при этом отметив, что участие в "Совете мира" не является обязательным.

Елисейский дворец обосновал решение отказаться от вступления в "Совет мира" тем, что мандат этой создаваемой Трампом организации выходит далеко за рамки восстановления Газы и рискует подорвать существующие структуры и принципы ООН. Франция стала первой крупной европейской страной, официально дистанцировавшейся от инициативы Дональда Трампа.

По словам нескольких высокопоставленных дипломатов, растет тревога из-за персонализированного характера совета, отсутствия четкого управления или механизмов подотчетности, а также из-за предполагаемого включения одиозных лидеров, таких как президент Турции Реджеп Тейип Эрдоган и президент России Владимир Путин.

