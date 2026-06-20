x
20 июня 2026
|
последняя новость: 09:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
20 июня 2026
|
20 июня 2026
|
последняя новость: 09:00
20 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Трамп представил "летающий Белый дом небывалого уровня роскоши"

Дональд Трамп
время публикации: 20 июня 2026 г., 08:32 | последнее обновление: 20 июня 2026 г., 08:40
Трамп представил "летающий Белый дом небывалого уровня роскоши"
https://www.newsru.co.il/world/12may2025/trump_boeing_008.html

Дональд Трамппродемонстрировал новый Air Force One – самолет, ранее подаренный Катаром и переоборудованный в официальный президентский борт.

Новый самолет окрашен по-новому: нижняя часть фюзеляжа – в темно-синий цвет с красной полосой над ней. На хвосте воздушного судна размещен огромный американский флаг.

"Этот самолет был превращен в летающий Белый дом такого уровня роскоши, которого никто никогда раньше не видел", – заявил Трамп.

"Теперь, когда мы приземляемся в аэропортах Лондона, Германии и других мест, никто не сможет превзойти этот самолет, и именно так все и должно быть для нашей страны", – сказал Трамп, отметив, что цвета и дизайн были подобраны, "прямо скажу, на мой вкус".

Он также добавил, что в следующем месяце новый Air Force One совершит демонстрационный полет во время празднований 4 июля.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 12 мая 2025

Трамп: "Я был бы идиотом, если бы отказался от бесплатного самолета"