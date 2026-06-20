Трамп представил "летающий Белый дом небывалого уровня роскоши"

Дональд Трамппродемонстрировал новый Air Force One – самолет, ранее подаренный Катаром и переоборудованный в официальный президентский борт.

Новый самолет окрашен по-новому: нижняя часть фюзеляжа – в темно-синий цвет с красной полосой над ней. На хвосте воздушного судна размещен огромный американский флаг.

"Этот самолет был превращен в летающий Белый дом такого уровня роскоши, которого никто никогда раньше не видел", – заявил Трамп.

"Теперь, когда мы приземляемся в аэропортах Лондона, Германии и других мест, никто не сможет превзойти этот самолет, и именно так все и должно быть для нашей страны", – сказал Трамп, отметив, что цвета и дизайн были подобраны, "прямо скажу, на мой вкус".

Он также добавил, что в следующем месяце новый Air Force One совершит демонстрационный полет во время празднований 4 июля.