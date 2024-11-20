США заблокировали резолюцию СБ ООН по Газе, не упоминающую израильских заложников

В среду, 20 ноября, на СБ ООН состоялось обсуждение резолюции, требующей немедленного прекращения огня в секторе Газы на постоянной основе, и не содержащей призыва к освобождению израильтян, удерживаемых террористами в секторе Газы.

Документ подготовлен совместно десятью членами Совбеза, не имеющими постоянного статуса. Официально на рассмотрение Совета его представила Гайана.

Резолюцию поддержали 14 из 15 членов Совбеза. США воспользовались правом вето, чтобы заблокировать это решение, и, таким образом, стали единственной страной, выступившей против резолюции. Представитель США Роберт Вуд напомнил, что семь американцев по-прежнему удерживаются террористами в Газе. "ХАМАС, а не Израиль, препятствует заключению соглашения, которое бы включало прекращение огня", – заявил Вуд.