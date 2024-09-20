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Бывший заложник Андрей Козлов выступил на саммите IAC в Вашингтоне, его приветствовал Трамп

время публикации: 20 сентября 2024 г., 06:33 | последнее обновление: 20 сентября 2024 г., 06:49
Бывший заложник Андрей Козлов выступил на саммите IAC в Вашингтоне, его приветствовал Трамп
AP Photo/Rod Lamkey, Jr.

В четверг, 19 сентября, на саммите Израильско-американского совета (IAC) в Вашингтоне выступил бывший заложник Андрей Козлов, освобожденный из плена ХАМАСа 8 июня этого года в результате спецоперации.

Андрея приветствовал экс-президент США и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп. Он пригласил Козлова на сцену со словами: "У него больше храбрости, чем у меня". Затем Трамп обнял бывшего заложника и произнес: "Андрей был спасен израильскими вооруженными силами после восьми месяцев ужасающего плена".

Израильтянин поблагодарил Трампа. В своем выступлении он сказал: "Я находился в плену у ХАМАСа 246 дней. Я здесь на свободе и разговариваю с вами по одной причине: меня спасли солдаты, бойцы ЦАХАЛа... Никому не понять, что чувствуют заложники. Мы должны помнить: 101 из них все еще в Газе. Они думают о смерти каждый день – спросите меня. Они разгневаны, ослаблены, беззащитны, они потеряли надежду. Я умоляю всех лидеров: пожалуйста, пожалуйста, нам нужно найти способ вернуть их домой, прежде чем их время истечет".

Андрей Козлов был освобожден из плена вместе с тремя другими заложниками – Ноа Аргамани, Альмогом Меир-Джаном и Шломи Зивом – 8 июня 2024 года, в результате спецоперации, проведенной ЦАХАЛом в Нусейрате, в центре сектора Газы.

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