Иерусалим:
8 - 20°
Тель-Авив:
14 - 20°
Эйлат:
16 - 28°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире21 апреля 2022 г., 15:14

Латвия и Эстония признали действия России в Украине геноцидом

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Латвия и Эстония признали действия России в Украине геноцидом

Парламенты Латвии и Эстонии приняли 21 апреля декларации, признающие действия российских войск на украинской территории геноцидом. Балтийские страны стали первыми государствами, признавшими это на парламентском уровне.

"Мы располагаем значительным объемом свидетельств, что российская армия совершает в Украине чудовищные преступления: убийства, пытки, изнасилования женщин и детей. Это происходило в Буче, Ирпене, Мариуполе и других населенных пунктах", - отмечает латвийский сейм.

Депутаты признают эти преступления геноцидом, подчеркивая, что они совершаются при соучастии белорусского режима. Они приветствуют доблесть украинского народа и выражают поддержку консолидации расследований преступлений, совершенных россиянами в Украине.


Эстонский Рийгикогу заявляет, что для расследования совершенных россиянами злодеяний необходимо создать международный трибунал. Он призывает полностью прекратить импорт российских энергоносителей и усилить военную и гуманитарную помощь Украине.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В мире // 21 апреля 2022
Россия высылает всех сотрудников консульств балтийских стран в Санкт-Петербурге и Пскове
// NEWSru.co.il // В мире // 21 апреля 2022
Активные сторонники войны в Украине лишатся латвийского гражданства
// NEWSru.co.il // В мире // 21 апреля 2022
Генпрокуратура Украины: жертвами действий российских военных стали не менее 208 детей

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

16:01 Теракты в Афганистане, десятки убитых и раненых
15:40 Пожар в НИИ ВКС в Твери, есть погибшие
15:40 Состоялся очередной обмен пленными между РФ и Украиной
15:22 Армия РФ нанесла ракетные удары по целям в Запорожской области
15:14 Латвия и Эстония признали действия России в Украине геноцидом
14:52 В Испании обнаружены тела российского топ-менеджера, его жены и дочери
14:17 Новый пакет британских санкций, в списке "Калашников" и Конашенков
14:08 Глава СНБО Украины сообщил об уничтожении отряда наемников из Сирии и Ливии
13:10 Россия высылает всех сотрудников консульств балтийских стран в Санкт-Петербурге и Пскове
12:32 Активные сторонники войны в Украине лишатся латвийского гражданства
Загрузка...