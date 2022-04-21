Латвия и Эстония признали действия России в Украине геноцидом

Парламенты Латвии и Эстонии приняли 21 апреля декларации, признающие действия российских войск на украинской территории геноцидом. Балтийские страны стали первыми государствами, признавшими это на парламентском уровне.

"Мы располагаем значительным объемом свидетельств, что российская армия совершает в Украине чудовищные преступления: убийства, пытки, изнасилования женщин и детей. Это происходило в Буче, Ирпене, Мариуполе и других населенных пунктах", - отмечает латвийский сейм.

Депутаты признают эти преступления геноцидом, подчеркивая, что они совершаются при соучастии белорусского режима. Они приветствуют доблесть украинского народа и выражают поддержку консолидации расследований преступлений, совершенных россиянами в Украине.

Эстонский Рийгикогу заявляет, что для расследования совершенных россиянами злодеяний необходимо создать международный трибунал. Он призывает полностью прекратить импорт российских энергоносителей и усилить военную и гуманитарную помощь Украине.