В Подмосковье на лодочной прогулке с другом Путина погиб один из лидеров солнцевской группировки

В Подмосковье в результате несчастного случая погиб предприниматель Виктор Аверин, которого называют одним из бывших лидеров солнцевской преступной группировки. Лодка, на борту которой находилось шесть человек, перевернулась, остальные смогли выбраться из воды.

"Медуза" рассказывает, что на лодке также находился 76-летний бизнесмен Виктор Хмарин, однокурсник президента России Владимира Путина, который в студенческие годы был одним из его ближайших друзей. В 1976 году Хмарин женился на двоюродной сестре Путина Любови Кругловой.

По предварительной информации, лодка перевернулась, наскочив на лед. Спасшихся, среди которых одна женщина, эвакуировали на аэросанях. Тело погибшего было извлечено водолазами.

Как сообщает "Коммерсант", солнцевская группировка возникла в конце 80-х годов и достаточно быстро стала одной из самых сильных и влиятельных в России. Начав с рэкета, она со временем установила контроль над банками, казино, предприятиями. Численность ее могла достигать 2000 человек.