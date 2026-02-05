Названо имя мужчины, погибшего в результате взрыва в Кирьят-Яме

Сайт Ynet опубликовал имя мужчины, который погиб вечером 4 февраля в результате взрыва в Кирьят-Яме. Это Гай Бен-Симон (40 лет, из Нагарии).

В машине находилось взрывное устройство, которое, по всей видимости, случайно сработало.

Сообщается также, что были тяжело ранены 13-летний сын Бен-Симона и 20-летний племенник главы преступной группировки Михаэля Мора.

Ранее сообщалось, что, по версии следствия, взрыв автомобиля был непреднамеренным и произошел при переносе взрывного устройства из автомобиля Citroen в автомобиль Mercedes.

Расследование продолжается.