Названо имя мужчины, погибшего в результате взрыва в Кирьят-Яме
время публикации: 05 февраля 2026 г., 16:27 | последнее обновление: 05 февраля 2026 г., 16:32
Сайт Ynet опубликовал имя мужчины, который погиб вечером 4 февраля в результате взрыва в Кирьят-Яме. Это Гай Бен-Симон (40 лет, из Нагарии).
В машине находилось взрывное устройство, которое, по всей видимости, случайно сработало.
Сообщается также, что были тяжело ранены 13-летний сын Бен-Симона и 20-летний племенник главы преступной группировки Михаэля Мора.
Ранее сообщалось, что, по версии следствия, взрыв автомобиля был непреднамеренным и произошел при переносе взрывного устройства из автомобиля Citroen в автомобиль Mercedes.
Расследование продолжается.