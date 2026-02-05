Поданы обвинения против двух израильтян, подозреваемых в шпионаже в пользу Ирана

В четверг, 5 февраля, прокуратура подала обвинительное заключение по делам двух граждан Израиля (оба примерно 20 лет), проживающих в районе Иерусалима и подозреваемых в шпионаже в пользу Ирана.

Судя по сообщению прокуратуры, подозреваемые были задержаны в январе после нескольких месяцев их контактов с иранскими кураторами и выполнения ряда заданий.

Арест одного из подозреваемых продлен до понедельника, 9 февраля. Другой подозреваемый был отпущен под домашний арест, но его освобождение было отложено до слушания в Иерусалимском окружном суде после того, как полиция подала ходатайство о приостановлении исполнения решения суда.