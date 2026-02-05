x
05 февраля 2026
|
последняя новость: 18:21
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 февраля 2026
|
05 февраля 2026
|
последняя новость: 18:21
05 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Поданы обвинения против двух израильтян, подозреваемых в шпионаже в пользу Ирана

время публикации: 05 февраля 2026 г., 15:41 | последнее обновление: 05 февраля 2026 г., 15:41
Поданы обвинения против двух израильтян, подозреваемых в шпионаже в пользу Ирана
Пресс-служба полиции Израиля

В четверг, 5 февраля, прокуратура подала обвинительное заключение по делам двух граждан Израиля (оба примерно 20 лет), проживающих в районе Иерусалима и подозреваемых в шпионаже в пользу Ирана.

Судя по сообщению прокуратуры, подозреваемые были задержаны в январе после нескольких месяцев их контактов с иранскими кураторами и выполнения ряда заданий.

Арест одного из подозреваемых продлен до понедельника, 9 февраля. Другой подозреваемый был отпущен под домашний арест, но его освобождение было отложено до слушания в Иерусалимском окружном суде после того, как полиция подала ходатайство о приостановлении исполнения решения суда.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 февраля 2026

Первый приговор по делам "иранских агентов": Штерн получил три года тюрьмы