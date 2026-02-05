x
Ближний Восток

Fars: баллистические ракеты "Хорремшехр-4" впервые размещены в подземных "городах"

Иран
Война с Ираном
Вооружения
время публикации: 05 февраля 2026 г., 15:17 | последнее обновление: 05 февраля 2026 г., 15:25
Fars: баллистические ракеты "Хорремшехр-4" впервые размещены в подземных "городах"
AP Photo/Ebrahim Noroozi

Иранское агентство Fars сообщило, что баллистические ракеты "Хорремшехр-4" "впервые размещены" в подземных "ракетных городах" Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

В сообщении агентства Fars, ассоциированного с КСИР, утверждается, что "Хорремшехр-4" развивает скорость до 16 Махов вне атмосферы и около 8 Махов в атмосфере, а время подлета к границам Израиля после пуска оценивается примерно в 10-12 минут.

Ракета "Хорремшехр-4" (также известна как "Хайбар") была официально представлена в 2023 году. Заявленная дальность – около 2000 км, боевая часть – порядка 1500 кг (в отдельных публикациях встречаются и более высокие оценки по массе БЧ).

Напомним, что в июне 2025 года ВВС ЦАХАЛа атаковали склады, на которых хранились эти ракеты.

Примечательно, что КСИР заявляет о размещении баллистических ракет большой дальности в подземных укреплениях за день до ожидаемых переговоров с американцами – в то время, как США настаивают, помимо прочего, на сворачивании иранской ракетной программы.

Ближний Восток
