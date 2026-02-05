Генетики нашли на Балканах изолированную популяцию, чьи ДНК не менялись со времен "древних эллинов"

Международная команда под руководством Тель-Авивского университета обнаружила, что генетика жителей региона Глубокая Мани на юге Греции не менялась со времен Античности.

Глубокая Мани – это регион, расположенный на южной оконечности полуострова Мани на юге Пелопоннеса в материковой Греции. Исследование показало, что местные жители – маниоты – на протяжении как минимум полутора тысяч лет практически не смешивались с окружающими их народами. Все волны переселения народов прошли мимо. В то время как остальная часть Балкан переживала масштабные миграции и влияние славянских племен после падения Рима, жители Глубокой Мани сохраняли свою наследственность в почти неизменном виде. Их родословные прослеживаются напрямую до бронзового и железного веков Греции и Рима. Работа опубликована в журнале Communications Biology.

Географическая изоляция и суровый горный ландшафт способствовали формированию закрытого патриархального общества. Генетики выяснили, что более половины современных мужчин региона происходят от одного общего предка, жившего в VII веке нашей эры. Это указывает на резкое сокращение численности населения в прошлом, вероятно, из-за эпидемий или войн, после чего популяцию восстановили всего несколько семей. При этом женские линии оказались несколько более разнообразными, что говорит о редких контактах с жителями Средиземноморья и Кавказа. Сегодня в регионе живут около 5 тысяч человек. Это исключительно большая популяция для генетического изолята.

Генетические данные подтверждаются древними письменными источниками. Византийский император Константин Багрянородный в X веке писал, что маниоты происходят не от славян, а от "древних эллинов". Даже христианство пришло сюда гораздо позже, чем на соседние земли. Жители держались традиции почитания олимпийских богов до IX-X веков.

"Наши результаты показывают, что историческая изоляция оставила четкий генетический след. Жители Глубокой Мани сохраняют моментальный снимок генетического ландшафта южной Греции до демографических потрясений раннего средневековья", – отмечает ведущий автор работы доктор Леонидас-Романос Давраноглу.