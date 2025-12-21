Генштаб ВСУ: ночью перехвачены 75 из 97 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты три беспилотника

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 21 декабря 2025 года российские военные выпустили по Украине 97 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 75 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 19 ударных БПЛА в восьми локациях и падения фрагментов в одной локации. Причинен значительный ущерб.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 21 декабря на территории Российской Федерации были перехвачены три украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Волгоградской и Ростовской областей. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.