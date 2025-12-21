x
21 декабря 2025
Мир

В Канаде арестованы трое мусульман по делам о нападениях на евреев и сотрудничеству с ИГ

время публикации: 21 декабря 2025 г., 07:55 | последнее обновление: 21 декабря 2025 г., 08:04
Полиция Торонто

Полиция Торонто и полиция региона Пил объявили об аресте трех жителей Торонто – Валида Хана (26), Османа Азизова (18) и Фахада Садаата (19), подозреваемых в серии нападений на женщин и представителей еврейской общины.

Фигурантам этого дела предъявлены в общей сложности обвинения по 79 пунктам, включая статьи о похищении или попытке похищения (в том числе с применением огнестрельного оружия), незаконном хранении оружия и ряде других правонарушений. В полиции заявили, что при обысках были изъяты оружие, боеприпасы и др.

Одному из задержанных, Валиду Хану, также предъявлены обвинения о связях с террористическими организациями. По версии следствия, в период с 17 июня по 17 августа 2025 года он предоставлял "имущество" и содействовал деятельности террористической организации "Исламское государство", а также вступил в сговор с целью убийства "в интересах террористической организации".

По делу действует судебный запрет на публикацию ряда деталей.

