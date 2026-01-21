x
21 января 2026
|
последняя новость: 06:39
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
21 января 2026
|
21 января 2026
|
последняя новость: 06:39
21 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Из-за неисправности самолет Air Force One с Трампом на борту возвращается на базу

США
Дональд Трамп
время публикации: 21 января 2026 г., 05:58 | последнее обновление: 21 января 2026 г., 06:06
Из-за неисправности самолет Air Force One с Трампом на борту возвращается на базу
AP Photo/Evan Vucci

Экипаж самолета Air Force One обнаружил "незначительную неисправность электропроводки" вскоре после взлета, когда на борту находился президент США Дональд Трамп.

Агентство Reuters приводит заявление Белого дома, согласно которому самолет вернется на базу ВВС Сент-Эндрюс около Вашингтона (штат Мэриленд), где экипаж и пассажиры пересядут на другой самолет.

По словам пресс-секретаря Белого дома Каролин Ливитт, после посадки Трамп по-прежнему намерен прибыть в Давос.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook