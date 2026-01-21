Из-за неисправности самолет Air Force One с Трампом на борту возвращается на базу

Экипаж самолета Air Force One обнаружил "незначительную неисправность электропроводки" вскоре после взлета, когда на борту находился президент США Дональд Трамп.

Агентство Reuters приводит заявление Белого дома, согласно которому самолет вернется на базу ВВС Сент-Эндрюс около Вашингтона (штат Мэриленд), где экипаж и пассажиры пересядут на другой самолет.

По словам пресс-секретаря Белого дома Каролин Ливитт, после посадки Трамп по-прежнему намерен прибыть в Давос.