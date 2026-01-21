x
Мир

Трамп: если Иран попытается организовать покушение, США "сотрут их с лица земли"

Иран
Дональд Трамп
Война с Ираном
время публикации: 21 января 2026 г., 04:28 | последнее обновление: 21 января 2026 г., 05:32
Трамп: если Иран попытается организовать покушение, США "сотрут их с лица земли"
AP Photo/Alex Brandon

Президент США Дональд Трамп в интервью программе "Katie Pavlich Tonight" на телеканале NewsNation заявил, что если Иран попытается организовать покушение на него, США "сотрут их с лица земли".

По словам Трампа, он отдал "очень жесткие инструкции" на случай любых подобных действий со стороны Тегерана, добавив, что Вашингтон нанесет "очень сильный удар" также в случае дальнейшего подавления протестов в Иране.

Судя по сообщениям из Ирана, акции протеста, начавшиеся 28 декабря, продолжаются, хотя их интенсивность в последние дни заметно снизилась. Число жертв растет, данные о погибших противоречивы.

На этом фоне США концентрируют вооруженные силы на Ближнем Востоке.

