Индийской паре присудили компенсацию в 200 тысяч долларов за "пищевую дискриминацию"

Адитья Пракаш и его невеста Урми Бхаттачерия сообщили BBC, что подали иск о нарушении гражданских прав против Университета Колорадо в Боулдере. Согласно иску, конфликт начался после того, как сотрудник вуза выразил недовольство тем, что Пракаш разогревал в кампусе индийское блюдо палак панир – шпинатное пюре с паниром, популярное в Северной Индии. Причиной жалобы стал запах еды. По словам Пракаш, после инцидента с микроволновкой они с невестой столкнулись с чередой "микроагрессий" и ответных мер со стороны университета.

В ответ на запросы BBC представители университета заявили, что не могут комментировать конкретные случаи предполагаемой дискриминации или домогательств из-за требований о защите частной жизни. При этом они подчеркнули, что университет стремится обеспечивать инклюзивную и уважительную среду для всех студентов и сотрудников вне зависимости от национальности, религии, культуры и других защищенных законом признаков. Сам Пракаш отметил, что целью иска были не деньги, а признание проблемы. По его словам, важно было показать, что дискриминация индийцев за их культурную и национальную идентичность не должна оставаться без последствий.

По словам Пракаша и Бхаттачерии, проблемы начались в сентябре 2023 года. Пракаш, обучающийся в аспирантуре на кафедре антропологии, разогревал в микроволновой печи обед из шпината и панира, когда, как он утверждает, сотрудник университета из Великобритании пожаловался на "сильный" запах блюда и заявил, что в кампусе якобы действует правило, запрещающее разогрев еды с выраженным ароматом. Пракаш отметил, что такого правила нигде не было зафиксировано. Когда же он позже попытался уточнить, какие именно продукты подпадают под это ограничение, ему ответили, что сэндвичи не считаются проблемными, тогда как карри – считаются.

Пракаш заявлял, что после этого инцидента последовала цепочка решений со стороны университета, из-за которых он и Бхаттачерия, также обучавшаяся в аспирантуре, лишились исследовательского финансирования, преподавательской нагрузки и даже научных руководителей, с которыми сотрудничали на протяжении нескольких месяцев. В мае 2025 года пара подала иск против университета, обвинив его в дискриминации и "систематическом усилении ответных мер". Уже в сентябре стороны достигли досудебного соглашения – такие решения, как правило, принимаются для того, чтобы избежать затяжных и затратных судебных процессов.

В рамках соглашения университет согласился выдать Пракашу и Бхаттачерии дипломы, при этом не признав своей вины и установив запрет на их дальнейшее обучение или работу в этом учебном заведении. В заявлении для BBC университет также отметил, что кафедра антропологии Университета Колорадо в Боулдере предпринимает шаги по восстановлению доверия между студентами, преподавателями и сотрудниками. В частности, руководство кафедры проводило встречи с аспирантами, преподавателями и персоналом, чтобы выслушать их мнения и обсудить изменения, направленные на формирование более инклюзивной и поддерживающей академической среды.

В иске Бхаттачерия также указала, что после того как пригласила Пракаша в качестве гостевого лектора на свой курс по антропологии с темой культурного релятивизма, она столкнулась с преследованиями. Культурный релятивизм предполагает, что ни одна культура не является "лучше" или "хуже" другой, поскольку традиции и нормы каждой из них формируются в рамках собственного социального и исторического контекста. Бхаттачерия также заявила, что стала объектом расистских нападок после того, как в 2024 году опубликовала в социальной сети X сообщение о "системном расизме", с которым, по ее словам, они столкнулись в университете.

Под публикацией появились как слова поддержки в адрес пары, так и откровенно враждебные комментарии – от призывов "вернуться в Индию" до заявлений вроде "деколонизация была ошибкой" и оскорблений, связанных с внешностью и гигиеной. Молодая пара подчеркнула, что ожидали от университета прежде всего внимания и понимания: признания их переживаний, боли и чувства изоляции, а также попытки прийти к подлинному диалогу и примирению.

По их словам, никаких четких или искренних извинений со стороны университета они так и не услышали. После произошедшего пара вернулась в Индию и признается, что не исключает, что больше никогда не будет приезжать в США.