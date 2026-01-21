22 января состоится встреча Стива Виткоффа с Владимиром Путиным

Специальный посланник президента США Стив Виткофф сообщил, что 22 января проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным. Как ожидается, она состоится в Москве, и на ней будет обсуждаться план Дональда Трампа по урегулированию в Украине.

Эмиссар Трампа заявил: достичь соглашения хотят все. "Но инициатива встречи исходила от россиян. Я считаю, что это важное заявление с их стороны", – сказал он. Напомним, ранее Виткофф заявлял, что план урегулирования согласован на 90%. Отметим, что оставшиеся 10% включают и требование России о полной передаче ей Донбасса.

20 января Виткофф и зять Трампа Джаред Кушнер встретились в кулуарах Всемирного экономического саммита в Давосе с представителем российского президента Кириллом Дмитриевым. "Переговоры прошли конструктивно. Все больше людей начинают осознавать позицию России", – заявил эмиссар Путина.