Мир

22 января состоится встреча Стива Виткоффа с Владимиром Путиным

США
Война в Украине
Украина
Россия
время публикации: 21 января 2026 г., 16:07 | последнее обновление: 21 января 2026 г., 16:09
22 января состоится встреча Стива Виткоффа с Владимиром Путиным
Специальный посланник президента США Стив Виткофф сообщил, что 22 января проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным. Как ожидается, она состоится в Москве, и на ней будет обсуждаться план Дональда Трампа по урегулированию в Украине.

Эмиссар Трампа заявил: достичь соглашения хотят все. "Но инициатива встречи исходила от россиян. Я считаю, что это важное заявление с их стороны", – сказал он. Напомним, ранее Виткофф заявлял, что план урегулирования согласован на 90%. Отметим, что оставшиеся 10% включают и требование России о полной передаче ей Донбасса.

20 января Виткофф и зять Трампа Джаред Кушнер встретились в кулуарах Всемирного экономического саммита в Давосе с представителем российского президента Кириллом Дмитриевым. "Переговоры прошли конструктивно. Все больше людей начинают осознавать позицию России", – заявил эмиссар Путина.

