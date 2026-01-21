Убийца бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ приговорен к пожизненному заключению

Окружной суд Нары приговорил 45-летнего Тэцуя Ямагами к пожизненному заключению за убийство в 2022 году бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Тэцуя Ямагами признал все обвинения, включая убийство и принес извинения семье Абэ.

Убийство было совершено 8 июля 2022 года. Нападавший зашел со спины, когда Абэ выступал перед людьми на открытом пространстве, и открыл огонь с близкого расстояния. 67-летний политик получил пулевые ранения в шею и грудь. В бессознательном состоянии он был доставлен на вертолете в больницу Медицинского университета Нары. Там ему пытались делать переливание крови. Но в итоге медицинский консилиум констатировал смерть Абэ.

Позже убийца заявлял, что хотел застрелить главу некой секты, в которую была втянута его мать. "Моя мать, будучи втянутой в эту секту, сделала значительное пожертвование, в результате чего наша жизнь была разрушена", – говорил он.

Ямагами служил в морских силах самообороны Японии в течение трех лет в середине 2000-х годов. В экс-премьера он стрелял из самодельной винтовки.

Синдзо Абэ. Краткая биография

Родился 21 сентября 1954 года в Синдзюку. Из известной в политическом мире семьи. Его дед по материнской линии – Нобусукэ Киси, бывший премьер-министр страны. Его отец – Абэ Синтаро в прошлом занимал пост министра иностранных дел Японии.

В 1977 году Синдзо Абэ окончил университет Сэйкэй, где изучал политологию на юридическом факультете. Затем переехал в США, с 1978 по 1979 год учился в Университете Южной Калифорнии. В 1979 году вернулся в Японию, получив работу в сталелитейной компании "Кобэ Стил" и проработал там три года.

В 1982 году начал политическую карьеру, став секретарём министра иностранных дел (своего отца, Синтаро Абэ). Был членом Либерально-демократической партии Японии. В 1993 году был избран в Палату представителей японского парламента от префектуры Ямагути. В 1999 году стал директором отдела социальных дел.

С 2000 года Абэ работал в правительствах Мори и Коидзуми. С 2003 по 2004 годы он был генеральным секретарём Либерально-демократической партии Японии. В октябре 2005 года занял пост генерального секретаря кабинета министров.

20 сентября 2006 года Синдзо Абэ сменил Дзюнъитиро Коидзуми на посту председателя Либерально-демократической партии Японии. Занимал этот пост в 2006-2007 и в 2012-2020 годах.

57-й и 63-й премьер-министр Японии, проработавший дольше всех на этом посту в истории страны.

В августе 2020 года Синдзо Абэ объявил об уходе в отставку в связи с состоянием здоровья. Тогда сообщалось, что он многие годы страдает от язвенного колита (хроническое воспаление слизистой оболочки толстой кишки). Именно из-за этой болезни он уходил в отставку в 2006 году, а в 2012-м вновь был избран на пост главы правительства Японии.

Был убит 8 июля 2022 года.