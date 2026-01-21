ВСУ: ночью перехвачены 84 из 97 БПЛА, есть жертвы. МО РФ: сбиты 75 беспилотников

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 21 января 2026 года российские военные выпустили по Украине одну баллистическую ракету "Искандер-М" и 97 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 84 БПЛА, запущенных российскими военными. Ракету перехватить не удалось. Зафиксированы попадания ракеты и 13 ударных БПЛА в 11 локациях, а также падения фрагментов в одной локации. Причинен значительный ущерб в Днепропетровской и Одесской областях, не менее двух погибших.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 21 января на территории Российской Федерации были перехвачены 75 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Краснодарского края, над Крымом, над акваторией Черного моря, над акваторией Азовского моря, над территорией Орловской, Ростовской, Астраханской, Брянской, Курской, Воронежской областей. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.