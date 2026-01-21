x
21 января 2026
|
последняя новость: 08:20
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
21 января 2026
|
21 января 2026
|
последняя новость: 08:20
21 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Премьер-министр Гренландии призвал готовиться к возможному вторжению США

Дональд Трамп
США
Гренландия
время публикации: 21 января 2026 г., 07:59 | последнее обновление: 21 января 2026 г., 08:04
Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен
AP Photo/Evgeniy Maloletka

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что властям и населению острова следует начать подготовку к сценарию возможного американского военного вторжения, хотя такой вариант он назвал маловероятным. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам Нильсена, правительство формирует рабочую группу с участием представителей местных властей, которая займется планированием действий на случай "потрясений". Также власти намерены распространить среди жителей рекомендации по подготовке, включая совет иметь дома запас продовольствия на пять дней.

На фоне обсуждений ситуации член комитета по обороне парламента Дании Расмус Ярлов заявил в эфире CNN, что возможное вторжение США в Гренландию означало бы войну, и Дания будет защищать остров.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявляла, что Копенгаген готов обсуждать с США вопросы безопасности и сотрудничества, но не вопрос суверенитета.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 20 января 2026

"365 побед за 365 дней": Трамп подвел итоги первого года второй каденции
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 20 января 2026

Сергей Лавров сравнил Гренландию с Крымом
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 20 января 2026

NORAD объявило об отправке своих самолетов на базу в Гренландии
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 19 января 2026

Трамп объяснил свои претензии на Гренландию тем, что ему не дали Нобелевскую премию