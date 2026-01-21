Премьер-министр Гренландии призвал готовиться к возможному вторжению США

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что властям и населению острова следует начать подготовку к сценарию возможного американского военного вторжения, хотя такой вариант он назвал маловероятным. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам Нильсена, правительство формирует рабочую группу с участием представителей местных властей, которая займется планированием действий на случай "потрясений". Также власти намерены распространить среди жителей рекомендации по подготовке, включая совет иметь дома запас продовольствия на пять дней.

На фоне обсуждений ситуации член комитета по обороне парламента Дании Расмус Ярлов заявил в эфире CNN, что возможное вторжение США в Гренландию означало бы войну, и Дания будет защищать остров.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявляла, что Копенгаген готов обсуждать с США вопросы безопасности и сотрудничества, но не вопрос суверенитета.