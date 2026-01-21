x
21 января 2026
Мир

Вторая леди США Уша Вэнс сообщила о беременности

время публикации: 21 января 2026 г., 12:31
Вторая леди США Уша Вэнс сообщила о беременности
AP Photo/Matt Rourke

Супруга вице-президента США Уша Вэнс сообщила, что ждет четвертого ребенка. Как ожидается, мальчик появится на свет в конце июля. "Мы рады поделиться это новостью. Уша и малыш чувствуют себя хорошо", – говорится в совместном заявлении второй пары.

У супругов Вэнс трое детей: Эван, Вивек и Мирабель. Уша станет первой в истории супругой действующего вице-президента, родившей ребенка, отмечает BBC. У первых леди прецеденты были, так, Жаклин Кеннеди, родила в 1963 году мальчика, который прожил всего дня.

Уша Чилукури родилась в Сан-Диего в 1986 году в семье иммигрантов из Индии. Она обладательница докторской степени Школы права Йельского университета. С мужем Джей Ди Вэнсом познакомилась во время учебы. После его избрания вице-президентом отказалась от успешной юридической карьеры.

Мир
