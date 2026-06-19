Washington Post: Нетаниягу может помешать Трампу заключить соглашение с Ираном

Американские разведслужбы предупредили администрацию США, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, вероятно, предпримет шаги, которые могут помешать Трампу достичь мирного соглашения с Ираном, сообщает Washington Post со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников.

Это предупреждение прозвучало на фоне того, что Израиль, судя по всему, намерен продолжать военные операции против "Хизбаллы" на юге Ливана, несмотря на то, что одним из условий американо-иранского рамочного соглашения является прекращение там боевых действий.

В отчете говорится, что Нетаниягу сталкивается с внутренним давлением, требующим продолжения ливанской кампании и не допускающим любых шагов, которые могут быть восприняты как поражение.

Силы ЦАХАЛа нанесли авиаудары по всему южному Ливану в пятницу, 19 июня, после того, как в результате удара беспилотника "Хизбаллы" погибли четверо израильских солдат, из-за чего официальные лица США и Ирана отложили запланированные переговоры в Швейцарии.