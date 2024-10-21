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В Киев прибыл министр обороны США Ллойд Остин

время публикации: 21 октября 2024 г., 10:24 | последнее обновление: 21 октября 2024 г., 10:32
В Киев прибыл министр обороны США Ллойд Остин
Ukrainian Presidential Press Office via AP

Утром 21 октября в Киев прибыл министр обороны США Ллойд Остин. Он проведет встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Рустемом Умеровым. Визит проходит накануне президентских выборов в США, и его основной вопрос – продолжение поддержки Украины.

"Потрясающе, что Украина смогла сделать то, что сделала. Это стало возможным благодаря тому, что мы с самого начала ее поддерживали, что в поддержку Украины выступило более 50 государств", – заявил министр накануне визита.

С начала военных действий два с половиной года назад объем американской помощи Украине составил многие миллиарды долларов. Существуют опасения, что в случае победы на выборах в США Дональд Трамп сократит или заморозит военную помощь. В ходе предвыборной кампании он обвинил Зеленского в отказе от соглашения с Россией.

Визит пройдет на фоне российских тактических успехов на фронте и после представления украинским президентом "плана победы", предусматривающего приглашение Украины в NATO и снятие ограничений на использование западных вооружений для ударов по России.

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