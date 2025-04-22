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Объявлена дата похорон Папы Франциска, среди прибывающих глав государств – Трамп и Зеленский

время публикации: 22 апреля 2025 г., 18:34 | последнее обновление: 22 апреля 2025 г., 18:40
Объявлена дата похорон Папы Франциска, среди прибывающих глав государств – Трамп и Зеленский
Vatican Media via AP, HO

Зал печати Ватикана сообщил, что в субботу 26 апреля в 10 часов на площади перед базиликой Святого Петра будет совершена заупокойная Месса о Папе Франциске согласно чинопоследованию погребения Римских Пап.

Похоронную литургию возглавит кардинал Джованни Баттиста Ре, декан Коллегии кардиналов. По окончании Евхаристии будут совершены обряды последнего прощания и напутствия. Затем гроб Папы Римского будет перенесён в базилику Святого Петра, а оттуда – в базилику Санта-Мария-Маджоре для погребения.

Множество глав государств и правительств сообщили, что примут участие в церемонии похорон. Среди них президент США Дональд Трамп, президент Польши Анджей Дуда, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

Также прибудут в Ватикан президент Аргентины Хавьер Милей, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Британскую королевскую семью будет представлять наследник престола принц Уильям.

В Италии объявлен пятидневный траур, который включает и день похорон понтифика.

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