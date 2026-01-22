Цветы скорбящих превратят в арт-объект в память о стрельбе на пляже Бонди

В первые дни после антисемитского нападения на пляже Бонди в Австралии, унесшего жизни 15 человек, на месте трагедии возник мемориал. Его быстро заполнили свечи, мягкие игрушки, записки от руки и огромное количество цветов – их были тысячи, а возможно, и миллионы. Обычно такие временные мемориалы разбирают, а оставшиеся предметы незаметно утилизируют. Однако еврейская художница Нина Санадзе увидела в увядающих букетах способ сохранить память о случившемся. Не имея четкого плана, она обратилась в Сиднейский еврейский музей с предложением собрать все цветы с места трагедии – уже более трех тонн, и их число продолжает расти – и превратить их в художественные работы, посвященные теракту.

Хотя власти официально закрыли мемориалы, люди все равно продолжают приносить цветы, рассказала Санадзе CNN. "Мы приезжаем, собираем свежие цветы и сохраняем их", – пояснила она, добавив, что ничего не выбрасывают, включая листья и семена. Сушка и хранение быстро увядающих букетов стали серьезной логистической задачей. Музей предоставил складские помещения и грузовики, чтобы перевозить растения в больших черных пластиковых мешках, которые, по словам Санадзе, "напоминали мешки для тел". Затем более 100 волонтеров помогали высушивать цветы: они проглаживали их утюгом между бумажными салфетками, а затем сортировали "лепесток за лепестком, цвет за цветом", – добавила она. Художница также привлекала профессиональных флористов, чтобы определить виды растений.

После того как работы по консервации и сортировке были завершены, Санадзе теперь предстоит сосредоточиться на более творческих аспектах проекта. Ей выделили год на завершение работ до повторного открытия Сиднейского еврейского музея, который сейчас находится в процессе крупной реконструкции и расширения. Хотя Санадзе наиболее известна как скульптор, она планирует реализовать этот проект как серию произведений в смешанной технике, в каждом из которых цветы будут использоваться по-разному. Она намерена создать серию картин, основанных на фотографиях последствий теракта, где краски будут получены из пигментов, извлеченных из лепестков.

Также художница рассматривает идею создания работ с посланиями, оставленными скорбящими, а также внутреннего сада, выращенного из некоторых найденных семян. Тем временем разложившиеся растительные остатки будут компостированы и использованы для изготовления сидений, напольного покрытия и плитки для музея.

Еще одна задумка Санадзе связана с ее давним проектом по сбору газетных материалов, отражающих случаи антисемитизма в Австралии, включая статьи о вандализме и поджогах местной синагоги. Она планирует соединить эти вырезки в единую бумагу, похожую на пергамент, и вплести в нее некоторые из цветов. Санадзе стремится, чтобы ее произведение искусства показало декабрьское нападение в более широком историческом контексте. По ее мнению, исторические газетные вырезки подтверждают, что стрельба не была случайным инцидентом, а скорее очередным проявлением возрождения антисемитизма.