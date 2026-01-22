x
22 января 2026
|
последняя новость: 17:54
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
22 января 2026
|
22 января 2026
|
последняя новость: 17:54
22 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Управление по контролю за иностранными активами США выявляет связанные с ХАМАСом НКО

США
ХАМАС
Финансы
Санкции
время публикации: 22 января 2026 г., 17:54 | последнее обновление: 22 января 2026 г., 17:54
Управление по контролю за иностранными активами США выявляет связанные с ХАМАСом НКО
AP Photo/Patrick Semansky

Управление по контролю за иностранными активами (The Office of Foreign Assets Control, OFAC, – один из департаментов министерства финансов США) активно работает по выявлению и блокированию скрытых связей террористической организации ХАМАС с некоммерческими организациями (НКО).

Ведомство объявило о введении санкций против шести организаций в Газе, декларирующих, что они занимаются оказанием медицинской помощи гражданскому населению сектора Газы, а на деле поддерживающих военное крыло ХАМАСа "Бригады Изаддина аль-Касама".

В сообщении ведомства подчеркивается, что эти организации – Waed Society Gaza, Al-Nur Society Gaza, Qawafil Society Gaza, Al-Falah Society Gaza, Merciful Hands Gaza, Al-Salameh Society Gaza – собирают средства у людей и организаций по всему миру, а затем перечисляют их ХАМАСу на нужды террора. "Мошеннический характер этих НКО демонстрирует вероломство ХАМАС и лишает невинных гражданских лиц медицинской помощи, в которой они нуждаются", – сказано в сообщении OFAC.

Кроме того, под санкции попала организация Popular Conference for Palestinians Abroad (PCPA), которая утверждает, что представляет интересы палестинской диаспоры, а на самом деле тайно контролируется ХАМАСом, именно эта организация занималась продвижением так называемых "флотилий", пытавшихся проникнуть в Газу. Отдельно в список санкций внесен Захер Халед Хасан Бирауи, представитель руководства PCPA из Великобритании.

В отношении попавших под санкции организаций и физических лиц принимаются такие меры, как блокировка активов в юрисдикции США, запрет транзакций для физических лиц и компаний США. Структуры, которые сознательно проводят значимые операции в интересах фигурантов списка также рискуют попасть под санкции.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 18 января 2026

Аргентина признала подразделение "Кудс" террористической организацией
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 13 января 2026

США признали "Братьев-мусульман" в Ливане, Иордании и Египте террористическими организациями
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 11 декабря 2025

Reuters: администрация США обсуждает вопрос о внесении UNRWA в список террористических организаций
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 05 декабря 2025

Джордж Клуни рассказал, что его жена Амаль присутствовала на встрече "Братьев-мусульман"