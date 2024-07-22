Избирательный штаб Харрис мобилизовал 46 млн долларов за считанные часы

Организация ArtBlue, занимающаяся сбором пожертвований на нужды демократической избирательной кампании, сообщила, что за несколько часов после выдвижения Камалы Харрис кандидатом в президенты США в ее кассу поступило 46,7 миллиона долларов.

При этом подчеркивается: средства поступили не от корпораций и крупных спонсоров, а от простых жертвователей. "Это самый успешный день с начала кампании", – сообщила организация.

Следует отметить, что избирательный штаб президента Байдена в последние недели столкнулся со сложностями в мобилизации средств после провальных дебатов с бывшим президентом Трампом и неопределенности в вопросе о продолжении избирательной кампании.

Тем не менее, в кассе организаций, связанных с избирательным комитетом Демократической партии, находится порядка 240 миллионов долларов. В случае официального выдвижения Харрис кандидатом в президенты, она сможет использовать эти средства в ходе избирательной кампании.

С каждым часом становится все больше признаков, что на Национальном съезде Демократической партии, который пройдет в августе в Чикаго, Харрис станет единственным серьезным кандидатом. Другие возможные претенденты – губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом и губернатор Пенсильвании Джош Шапиро – уже выразили ей поддержку.