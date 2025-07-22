x
22 июля 2025
|
последняя новость: 23:23
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
22 июля 2025
|
22 июля 2025
|
последняя новость: 23:23
22 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар находится с официальным визитом в Украине

Украина
Гидеон Саар
Израиль
время публикации: 22 июля 2025 г., 23:23 | последнее обновление: 22 июля 2025 г., 23:30
Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар находится с официальным визитом в Украине
Yonatan Sindel/Flash90

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар, находящийся с официальным визитом в Украине, планирует встретиться с украинским руководством и с представителями еврейской общины. Об этом написал в своем Телеграм-канале посол Михаил Бродский.

По данным The Times of Israel, Саар останется в Киеве на ночь и вернется в Израиль завтра. Ожидается, что он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Андреем Сибигой, заместителем главы украинского парламента и местной еврейской общиной.

Саар стал вторым главой внешнеполитического ведомства Израиля, который посетил Украину после вторжения России в феврале 2022 года. Предшественник Саара на посту главы МИДа Эли Коэн посетил Киев в феврале 2023 года.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 июля 2025

655-й день войны: удары в Газе и Сирии, операции в Иудее и Самарии, ракетный обстрел из Йемена
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 июля 2025

Израиль предоставит Украине дополнительную гуманитарную помощь
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 июня 2025

МИД подтвердил Newsru.co.il, что Израиль не поставлял системы Patriot Украине
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 июня 2025

Посол Израиля в Киеве: "Об этом мало говорили, но Израиль помогал Украине в военном плане"