Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар находится с официальным визитом в Украине

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар, находящийся с официальным визитом в Украине, планирует встретиться с украинским руководством и с представителями еврейской общины. Об этом написал в своем Телеграм-канале посол Михаил Бродский.

По данным The Times of Israel, Саар останется в Киеве на ночь и вернется в Израиль завтра. Ожидается, что он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Андреем Сибигой, заместителем главы украинского парламента и местной еврейской общиной.

Саар стал вторым главой внешнеполитического ведомства Израиля, который посетил Украину после вторжения России в феврале 2022 года. Предшественник Саара на посту главы МИДа Эли Коэн посетил Киев в феврале 2023 года.