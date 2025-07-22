Госдепартамент США: "Израиль и ХАМАС согласовали условия прекращения огня"

Тэмми Брюс, официальный представитель Госдепартамента, заявила на брифинге, что Израиль и ХАМАС "согласовали условия прекращения огня, которые включают создание гуманитарного коридора в секторе Газы". Брюс отметила, что на создании такого коридора настаивает госсекретарь США Марко Рубио.

По словам официального представителя Госдепартамента, "гуманитарная ситуация в Газе является центральным вопросом", которым занимается администрация Трампа.

Тэмми Брюс также сообщила, что специальный посланник США по Ближнему Востоку Стив Виткофф направляется в регион, чтобы продвинуть текущие переговоры. "Во время нашего разговора госсекретарь Марко Рубио сказал, что посланник Виткофф направляется сейчас в район Газы", – заявила Брюс. Однако источник, участвующий в посреднических усилиях на переговорах, сообщил The Times of Israel, что Виткофф направляется не в Газу, а в Доху, где проходят переговоры.