МИД подтвердил Newsru.co.il, что Израиль не поставлял системы Patriot Украине

РИА Новости 10 июня со ссылкой на МИД Израиля сообщило, что "заявление посла Тель-Авива в Киеве Михаила Бродского о передаче Украине устаревших ракетных комплексов Patriot не соответствует действительности". Редакция Newsru.co.il обратилась в МИД, который подтвердил, что поставок систем Patriot в Украину не было.

"Это неверно. Израиль не передавал Украине системы Patriot", – говорится в ответе МИДа, полученном редакцией Newsru.co.il⁩.

9 июня в интервью агентству "Укринформ" Михаил Бродский сказал: "В начале 1990-х, во время первой войны в Персидском заливе, мы получили от США комплексы Patriot. Кстати, сейчас они находятся в Украине. Эти комплексы стояли на вооружении Израиля в начале 1990-х, а потом мы договорились о их передаче Украине. К сожалению, об этом мало говорили. Но, когда некоторые утверждают, что Израиль не помогал Украине в военном плане, это неправда. Израиль помогал Украине". На вопрос о том, почему Израиль никогда не комментирует военную помощь Украине, Михаил Бродский ответил, что предпочел бы не обсуждать эту "деликатную тему". "Я всегда подчеркиваю, что на эти темы лучше говорить не со СМИ, не публично, а по специальным каналам. Поэтому давайте оставим эту тему специалистам, тем, кто работает в этой сфере", – цитирует посла Израиля агентство "Укринформ".

Отметим, что в апреле 2024 года издание Financial Times писало, что США, Украина и Израиль ведут переговоры о передаче восьми списываемых ЦАХАЛом батарей Киеву. При этом аналитики отмечали, что прямая сделка между Израилем и Украиной маловероятна: скорее всего, Израиль передаст ПВО обратно США, которые затем поставят их на Украину.

Позднее издание Axios написало, что американские военные перевезли около 90 ракет-перехватчиков для систем Patriot со склада в Израиле в Польшу, чтобы передать их Украине. "Это самая значительная поставка оружия из Израиля на Украину с момента российского вторжения почти три года назад", – говорилось в публикации.