x
10 июня 2025
|
последняя новость: 20:18
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 июня 2025
|
10 июня 2025
|
последняя новость: 20:18
10 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

МИД подтвердил Newsru.co.il, что Израиль не поставлял системы Patriot Украине

США
Украина
Война в Украине
Израиль
время публикации: 10 июня 2025 г., 19:22 | последнее обновление: 10 июня 2025 г., 19:38
МИД подтвердил Newsru.co.il, что Израиль не поставлял системы Patriot Украине
Basel Awidat/Flash90

РИА Новости 10 июня со ссылкой на МИД Израиля сообщило, что "заявление посла Тель-Авива в Киеве Михаила Бродского о передаче Украине устаревших ракетных комплексов Patriot не соответствует действительности". Редакция Newsru.co.il обратилась в МИД, который подтвердил, что поставок систем Patriot в Украину не было.

"Это неверно. Израиль не передавал Украине системы Patriot", – говорится в ответе МИДа, полученном редакцией Newsru.co.il⁩.

9 июня в интервью агентству "Укринформ" Михаил Бродский сказал: "В начале 1990-х, во время первой войны в Персидском заливе, мы получили от США комплексы Patriot. Кстати, сейчас они находятся в Украине. Эти комплексы стояли на вооружении Израиля в начале 1990-х, а потом мы договорились о их передаче Украине. К сожалению, об этом мало говорили. Но, когда некоторые утверждают, что Израиль не помогал Украине в военном плане, это неправда. Израиль помогал Украине". На вопрос о том, почему Израиль никогда не комментирует военную помощь Украине, Михаил Бродский ответил, что предпочел бы не обсуждать эту "деликатную тему". "Я всегда подчеркиваю, что на эти темы лучше говорить не со СМИ, не публично, а по специальным каналам. Поэтому давайте оставим эту тему специалистам, тем, кто работает в этой сфере", – цитирует посла Израиля агентство "Укринформ".

Отметим, что в апреле 2024 года издание Financial Times писало, что США, Украина и Израиль ведут переговоры о передаче восьми списываемых ЦАХАЛом батарей Киеву. При этом аналитики отмечали, что прямая сделка между Израилем и Украиной маловероятна: скорее всего, Израиль передаст ПВО обратно США, которые затем поставят их на Украину.

Позднее издание Axios написало, что американские военные перевезли около 90 ракет-перехватчиков для систем Patriot со склада в Израиле в Польшу, чтобы передать их Украине. "Это самая значительная поставка оружия из Израиля на Украину с момента российского вторжения почти три года назад", – говорилось в публикации.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 июня 2025

Посол Израиля в Киеве: "Об этом мало говорили, но Израиль помогал Украине в военном плане"
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 05 мая 2025

NYT: администрация Трампа возобновит поставки ЗРК Patriot из Израиля в Украину
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 19 марта 2025

Трамп пообещал Зеленскому поискать "свободные" ПВО Patriot для Украины
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 27 июня 2024

FT: США, Израиль и Украина обсуждают передачу Киеву списываемых ЦАХАЛом ПВО Patriot