x
22 июня 2025
|
последняя новость: 15:29
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
22 июня 2025
|
22 июня 2025
|
последняя новость: 15:29
22 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

КСИР: "Американские базы в регионе делают США уязвимыми"

США
КСИР
Война с Ираном
время публикации: 22 июня 2025 г., 13:56 | последнее обновление: 22 июня 2025 г., 14:01
КСИР: "Американские базы в регионе делают США уязвимыми"
AP Photo/Qassim Abdul-Zahra

Корпус стражей Исламской революции выступил с заявлением, согласно которому "преступный американский режим" не извлек уроков из своих действий на Ближнем Востоке, и удар по Ирану не останется без ответа. КСИР утверждают, что США атаковали мирные атомные объекты.

Согласно заявлению, иранская сторона идентифицировала самолеты, принимавшие участие в ударе. "Численность, рассредоточение и размер американских баз в регионе – источник не силы, а уязвимости", – говорится в заявлении.

Численность американских войск на Ближнем Востоке превышает 40000 человек. Большинство из них, как и крупнейшие базы США, сосредоточены в районе Персидского залива, в непосредственной близости от иранских границ.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 22 июня 2025

Иран требует созвать Совбез ООН в связи с американским ударом
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 июня 2025

Уточнение: КСИР выпустил более 35 ракет по Израилю, лишь несколько попаданий
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 22 июня 2025

Аббас Арагчи: "Иран оставляет за собой право на любые действия для защиты граждан"