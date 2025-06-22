КСИР: "Американские базы в регионе делают США уязвимыми"

Корпус стражей Исламской революции выступил с заявлением, согласно которому "преступный американский режим" не извлек уроков из своих действий на Ближнем Востоке, и удар по Ирану не останется без ответа. КСИР утверждают, что США атаковали мирные атомные объекты.

Согласно заявлению, иранская сторона идентифицировала самолеты, принимавшие участие в ударе. "Численность, рассредоточение и размер американских баз в регионе – источник не силы, а уязвимости", – говорится в заявлении.

Численность американских войск на Ближнем Востоке превышает 40000 человек. Большинство из них, как и крупнейшие базы США, сосредоточены в районе Персидского залива, в непосредственной близости от иранских границ.