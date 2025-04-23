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Мир

Из-за госсекретаря США снижен уровень лондонской встречи по Украине

Россия
Украина
Война в Украине
время публикации: 23 апреля 2025 г., 12:59 | последнее обновление: 23 апреля 2025 г., 13:02

Министры иностранных дел Германии, Франции, Великобритании и Украины сообщили, что не примут участие в лондонской конференции о путях прекращения российско-украинской войны. Встреча состоится, но на более низком уровне. Об этом сообщают Sky News.

Причиной этого стал отказ от участия в конференции государственного секретаря США Марко Рубио, который должен был представить план администрации США по урегулированию конфликта. Вместо него американскую делегацию возглавит специальный посланник по Украине Кит Келлог.

Рубио отказался от участия после того, как президент Украины Владимир Зеленский отверг один из ключевых пунктов плана – передачу Крыма под российский суверенитет. План также предусматривает сохранение контроля России над оккупированными украинскими территориями.

Отметим, что двусторонняя встреча в Лондоне министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги и его британского коллеги Дэвида Лэмми состоится, как и планировалось изначально.

Мир
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