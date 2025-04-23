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Мир

Гроб с телом Папы Франциска перенесен в Собор Святого Петра

время публикации: 23 апреля 2025 г., 11:14 | последнее обновление: 23 апреля 2025 г., 11:16
Гроб с телом Папы Франциска перенесен в Собор Святого Петра
AP Photo/Andrew Medichini, Pool

Гроб с телом Папы Римского Франциска был перенесен из его личной резиденции в Собор Святого Петра, где с понтификом смогут попрощаться верующие. Похороны главы римско-католической церкви состоятся 26 апреля.

Обряд прощания возглавил кардинал-камерленго Кевин Фаррелл. Он сотворил заупокойную молитву до переноса тела, а потом провел литургию в соборе. В церемонии участвуют множество церковных иерархов. На площади и в соборе был выстроен почетный караул швейцарских гвардейцев.

Зал печати Ватикана опубликовал текст благодарственной молитвы Папе: "Каждый месяц Вы просили нас молиться вместе с Вами о проблемах человечества и о миссии Церкви, увещая нас черпать из сердца Христова сочувствие к ближнему. Спасибо, Папа Франциск, за Вашу жизнь и свидетельство".

Мир
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