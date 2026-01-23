Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1430-й день войны

Минобороны РФ 23 января 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ за неделю утверждается: "Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены массированный и пять групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, склады боеприпасов и горючего, цеха производства, места хранения, предполетной подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. В течение недели в результате активных наступательных действий подразделений группировки войск "Север" на харьковском направлении установлен контроль над населенным пунктом Симиновка Харьковской области. Нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны, бригады нацгвардии и двух пограничных отрядов погранслужбы Украины. В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной, егерской, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны. Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял более 1110 военнослужащих, девять боевых бронированных машин, 107 автомобилей, 18 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 10 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 23 склада боеприпасов и материальных средств. За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, двух аэромобильных, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад ВСУ, двух бригад теробороны и трех бригад нацгвардии. Потери украинских вооруженных формирований на данном направлении составили свыше 1400 военнослужащих, два танка, 18 боевых бронированных машин, 150 автомобилей и 11 орудий полевой артиллерии. Уничтожено 29 складов боеприпасов. В результате решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Приволье Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям шести механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. За неделю в зоне ответственности "Южной" группировки войск ВСУ потеряли более 1255 военнослужащих, 33 боевые бронированные машины, в том числе два бронеавтомобиля "Stryker" и четыре бронетранспортера М113 производства США. Уничтожены 80 автомобилей, 18 артиллерийских орудий, из них шесть западного производства, 13 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 11 складов боеприпасов, горючего и материальных средств. Подразделения группировки войск "Центр" продолжали активные наступательные действия и освободили населенный пункт Новопавловка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике семи механизированных, двух егерских, аэромобильной, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и пяти бригад нацгвардии. За неделю на данном направлении потери противника составили свыше 2970 военнослужащих, четыре танка, в том числе танк "Leopard" производства ФРГ, 33 боевые бронированные машины, 50 автомобилей и 15 орудий полевой артиллерии, включая две 155-мм самоходные артиллерийские установки "Paladin" производства США. Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Прилуки Запорожской области. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, двух штурмовых бригад, бригады беспилотных систем, пяти штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. Всего в зоне ответственности группировки войск "Восток" противник потерял более 1740 военнослужащих, три танка, 23 боевые бронированные машины, 67 автомобилей, 11 артиллерийских орудий, три склада боеприпасов и материальных средств. В течение прошедшей недели в результате слаженных действий подразделений группировки войск "Днепр" освобожден населенный пункт Павловка Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад и двух бригад береговой обороны ВСУ. Потери ВСУ составили до 335 военнослужащих, 37 автомобилей, два артиллерийских орудия, 13 станций радиоэлектронной борьбы и пять складов материальных средств. За неделю ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены восемь боевых машин реактивных систем залпового огня, из них три западного производства, а также боевая машина зенитного ракетного комплекса "Оса". Средствами противовоздушной обороны сбиты 35 управляемых авиационных бомб, 47 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, семь управляемых ракет большой дальности "Нептун" и 1468 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 110812 беспилотных летательных аппаратов, 646 зенитных ракетных комплексов, 27279 танков и других боевых бронированных машин, 1650 боевых машин реактивных систем залпового огня, 32775 орудий полевой артиллерии и минометов, 52611 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми более 163600 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 177 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 14000 мирных жителей Украины (в их числе свыше 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).